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Вертолеты, двигатели и залоги. С начала войны для ВСУ направили арестованного имущества более чем на 2,6 млрд гривен

Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С начала войны Генпрокуратура передала на нужды защиты Украины средств и материальных ценностей на 2,69 млрд грн. Сюда вошли и средства, которые были выручены из арестов и залогов подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ведомства Ирины Венедиктовой.

"Среди материальных ценностей двигатели к вертолетам, дизельные и танковые двигатели, запчасти к бронетехнике и самолетам, бронежилеты, оружие, золото, лекарства", - рассказала она.

По ее словам, в настоящее время армии передано также 586 единиц транспортных средств и 11 тыс. тонн горючего.

Венедиктова также подчеркнула, что теперь последние данные о помощи ВСУ доступны на главной странице официального сайта Офиса генпрокурора.

Ранее Венедиктова рассказала, что Россия уже втянула 8 детей в вооруженную войну. В частности, враг заставил детей сообщать информацию о ВСУ.

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