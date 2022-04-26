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Гелікоптери, двигуни та застави. З початку війни для ЗСУ направили арештованого майна на понад 2,6 млрд гривень

Фото: генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З початку війни Генпрокуратура передала на потреби захисту України коштів і матеріальних цінностей на 2,69 млрд грн. Сюди увійшли і кошти, на які були виручені з арештів і застав підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника відомства Ірини Венедіктової.

"Серед матеріальних цінностей двигуни до гелікоптерів, дизельні та танкові двигуни, запчастини до бронетехніки та літаків, бронежилети, зброя, золото, ліки", - розповіла вона.

За її словами, на цей час армії передано також 586 одиниць транспортних засобів та 11 тис. тонн пального.

Венедіктова також підкреслила, що відтепер останні дані про допомогу ЗСУ доступні на головній сторінці офіційного сайту Офісу генпрокурора.

Раніше Венедіктова розповіла, що Росія вже втягнула 8 дітей у збройну війну. Зокрема, ворог змусив дітей повідомляти інформацію про ЗСУ.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна в УкраїніІрина ВенедіктоваГенеральна прокуратура України