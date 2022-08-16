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Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной

Новина українською →
Украина, Вторник 16 августа 2022 13:13
Вертолетов стало больше. Сколько авиации РФ сосредоточила на границе с Украиной Фото: российский самолет Су-34 (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В начале военного вторжения России в Украине находилась авиационная группировка в составе 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов. Сейчас количество вертолетов значительно возросло, а самолетов - уменьшилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

"Понятно, что воздушные силы и другие силы обороны уже уничтожили немало авиационной техники врага, впрочем, противник имеет возможность пополнять этот состав, подтягивая с середины страны авиационную технику. Самолетов сегодня несколько меньше - около 430 находится сейчас вокруг Украины на разных аэродромах Беларуси, России и Крыма. Но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 вертолетов", - рассказал он.

По словам Игната, это объясняется тем, что авиационная деятельность уменьшена и именно штурмовая авиация и боевые вертолеты для поддержки наземных войск используется чаще.

"Авиация привлекается вся, постоянно видим полеты стратегической авиации, дальние бомбардировщики, истребители, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовая авиация, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, продолжающие работать как в небе Беларуси, так и в небе России", - добавил военный.

Как сообщалось, За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 150 российских военных и 1 вертолет. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 900 военнослужащих.

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