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С вертолетами и танками: в Украине продолжается активная фаза учений "Метель-2022"

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 15:51
С вертолетами и танками: в Украине продолжается активная фаза учений "Метель-2022" Фото: продолжается активная фаза учений "Метель-2022" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Александр Белоус

На определенных военных полигонах на всей территории Украины, в условиях максимально приближенных к боевым, продолжаются мероприятия подготовки воинских частей и подразделений. Продолжается активная фаза учений "Метель-2022".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Командование Объединенных сил ВСУ.

"Прежде всего, подразделения совершенствуют способности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - отметил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, 17 февраля, прошла активная фаза учений "Метель-2022". Военные применяли беспилотники "Байрактар", противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и артиллерию.

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