Вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" врізався в автостоянку

Фото: в Британії розбився вертоліт (Sky News)

В Британії розбився вертоліт Вишая Шривадданапрабха

В Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вишая Шривадданапрабха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, через деякий час після зльоту пілот втратив контроль над вертольотом. В результаті вертоліт врізався в автостоянку.

Разом з тим, поки невідомо, хто саме знаходився на борту літака.

Так, на фотографіях з місця події помітна велика вогняна куля. Очевидці події розповіли,що вертоліт злетів з майданчика, але через кілька секунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався в автостоянку.

Helicopter crash outside Leicester City stadium pic.twitter.com/c6Yb89WoTU — Ceren Senkul (@CerenSenkul) October 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мумбаї зазнав аварії невеликий приватний пасажирський літак, загинули щонайменше шість осіб.