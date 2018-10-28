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Вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" врізався в автостоянку

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 00:35
Фото: в Британії розбився вертоліт (Sky News)
Фото: в Британії розбився вертоліт (Sky News)

В Британії розбився вертоліт Вишая Шривадданапрабха

В Британії розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вишая Шривадданапрабха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляється, через деякий час після зльоту пілот втратив контроль над вертольотом. В результаті вертоліт врізався в автостоянку.

Разом з тим, поки невідомо, хто саме знаходився на борту літака.

Так, на фотографіях з місця події помітна велика вогняна куля. Очевидці події розповіли,що вертоліт злетів з майданчика, але через кілька секунд після зльоту втратив контроль над керуванням і врізався в автостоянку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мумбаї зазнав аварії невеликий приватний пасажирський літак, загинули щонайменше шість осіб.

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