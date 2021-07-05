Вертолет NASA совершил девятый полет на Марсе. Он стал самым длинным

Как отмечает космическое агентство, Ingenuity продержался над поверхностью планеты 166,4 секунды, что является самым продолжительным результатом с момента его пребывания на Марсе. Во время полета дрон преодолел расстояние более чем на 600 метров со скоростью 5 м/с.

В частности, аппарату удалось сделать несколько качественных снимков во время движения.

Пресс-служба NASA сообщает, что девятый полет оказался самым сложным для Ingenuity.

Напомним, что марсианский вертолет, строительство которого обошлось в 80 млн долларов, был транспортирован до кратера Езеро 18 вместе с марсоходом Perseverance. NASA, со своей стороны, рассчитывает на исследование ближайших регионов от места приземления аппарата. Главной задачей винтокрыла является попытка обнаружить следы возможного существования жизни в далеком прошлом на поверхности Марса.

Фото: тень на поверхности Марса от вертолета Ingenuity (twitter.com/NASAJPL)