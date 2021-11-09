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Вертолет NASA совершил 15 полет над Красной планетой. Сделал новую фотографию поверхности

Автор: Сергей Пышкин

Верталет Ingenuity, который прибыл на Красную планету вместе со своим "товарищем" марсоходом Perseverance совершил пятнадцатый полет. Он длился дольше, чем 2 минуты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Лаборатории реактивного движения NASA.

"Марсианский вертолет успешно завершил свой 15-й полет на Марсе. Он длился 128,8 секунды", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что Ingenuity сделал несколько новых фотографий, которые позже будут переданы на Землю для дальнейшего их изучения.

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