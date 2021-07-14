ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вертолет NASA сделал новые яркие снимки поверхности Марса

Новина українською →
США , Среда 14 июля 2021 17:35
Вертолет NASA сделал новые яркие снимки поверхности Марса Фото: вертолет NASA сделал новые яркие снимки поверхности Марса (Фото twitter.com/nasapersevere)
Автор: Сергей Пышкин

Марсианский вертолет Ingenuity прислал в NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Красной планеты. На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля "Séítah".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Стоит отметить, что благодаря новым кадрам, Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл к Марсу вместе с вертолетом.

Ученые отмечают, что благодаря свежим фотографиям, они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете в течение его существования.

Фото: вертолет NASA сделал новые яркие снимки поверхности Марса (NASA)

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA Соединенные Штаты Америки Марс
NEWS
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
На Донбассе в результате обстрелов ранили двух военных
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти