Вертолет NASA разведал местность Красной планеты для марсохода Perseverance

Чтобы определить дальнейший маршрут марсохода, Ingenuity пришлось осуществить свой очередной полет. В этот же раз, дрон поднялся на высоту 10 метров и пролетел около 450 метров за 169 секунд.

Ученые добавили, что таким образом вертолет поможет своему товарищу избежать рисков во время передвижения по сложной рельефной местности Марса.

Напомним, что сейчас Perseverance ищет новую территорию для получения образцов почвы после недавней неудачной попытки.

В общем, во время пребывания на Красной планете, Ingenuity пролетел около 2,67 км.