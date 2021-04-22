Вертолет NASA провел второй успешный полет на Марсе
Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил второй полет на Марсе. Он продолжался около 50 секунд.
Об этом сообщает NASA в Twitter.
"Играй по-крупному или иди домой! Вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав это изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также достиг новых рубежей - большей высоты, более длительного зависания и бокового полета", - говорится в сообщении.
Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2— NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021
Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Вслед за непродолжительным зависанием он наклонился на пять градусов и совершил отлет в сторону на два метра.
После чего вертолет снова завис и выполнил развороты. После он отправился на свой "аэродром" для выполнения посадки.
Напомним, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.
Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.
Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.