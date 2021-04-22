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Вертолет NASA провел второй успешный полет на Марсе

Новина українською → США, Четверг 22 апреля 2021 17:37
Вертолет NASA провел второй успешный полет на Марсе Фото: вертолет NASA провел второй успешный полет на Марсе (nasa.gov)
Автор: РБК-Украина

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил второй полет на Марсе. Он продолжался около 50 секунд.

Об этом сообщает NASA в Twitter.

"Играй по-крупному или иди домой! Вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав это изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также достиг новых рубежей - большей высоты, более длительного зависания и бокового полета", - говорится в сообщении.

Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Вслед за непродолжительным зависанием он наклонился на пять градусов и совершил отлет в сторону на два метра.

После чего вертолет снова завис и выполнил развороты. После он отправился на свой "аэродром" для выполнения посадки.

Напомним, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.

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