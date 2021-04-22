Вертолет NASA провел второй успешный полет на Марсе

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity совершил второй полет на Марсе. Он продолжался около 50 секунд.

Об этом сообщает NASA в Twitter .

"Играй по-крупному или иди домой! Вертолет успешно завершил свой второй полет, сделав это изображение с помощью черно-белой навигационной камеры. Он также достиг новых рубежей - большей высоты, более длительного зависания и бокового полета", - говорится в сообщении.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2 — NASA JPL (@NASAJPL) April 22, 2021

Вертолет Ingenuity поднимался на высоту до пяти метров. Вслед за непродолжительным зависанием он наклонился на пять градусов и совершил отлет в сторону на два метра.

После чего вертолет снова завис и выполнил развороты. После он отправился на свой "аэродром" для выполнения посадки.