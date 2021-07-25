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Вертолет NASA на Марсе совершил самый длинный и высокий полет

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Воскресенье 25 июля 2021 16:57
Вертолет NASA на Марсе совершил самый длинный и высокий полет Фото: вертолет NASA самый длинный и высокий полет на Марсе (nasa.gov)
Автор: РБК-Украина

Вертолет NASA Ingenuity впервые совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

В NASA отметили, что это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.

В дальнейшем обследованный район может посетить ровер Perseverance.

"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Это был самый сложный полет с 10-ю пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.

Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.

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