Вертолет NASA Ingenuity пролетел над Марсом рекордные 230 метров

"В ходе успешного полета вертолет преодолел 230 м, двигаясь со скоростью 2,5 м/с к северной границе района под названием Seitah. Он был в воздухе 124,3 секунды", - говорится в сообщении.

По информации NASA, Ingenuity налетал на данный момент в совокупности свыше 3,8 км, поднимаясь на высоту до 12 м и разгоняясь до 5 м/с, проведя в воздухе почти 33 минуты.

Миссия Ingenuity призвана помочь в создании следующего марсианского вертолета. Он будет больше по размерам и оснащен шестью винтами. Предполагается, что масса аппарата составит примерно 30 кг.

Разработка Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, стоила 80 млн долларов. На Марсе он впервые взлетел 19 апреля.