Вертолет Ingenuity на Марсе установил два новых рекорда

Вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс на борту планетохода Perseverance, 25 апреля совершил свой третий, рекордный по дальности полет. В этот раз он летел быстрее и дальше, чем во время каких-либо испытаний на Земле.

Вертолет поднялся на пятиметровую высоту над поверхностью красной планеты, как и во время двух первых полетов, и преодолел рекордные 50 метров. Во время полета был установлен новый скоростной рекорд - максимальная скорость аппарата достигала 2 м/с.

Во время полета операторы проверили видеокамеры и программное обеспечение вертолета. Четвертый полет Ingenuity должен состояться через несколько дней.