Вертолет Ingenuity на Марсе установил два новых рекорда

Вертолет Ingenuity, который прибыл на Марс на борту планетохода Perseverance, 25 апреля совершил свой третий, рекордный по дальности полет. В этот раз он летел быстрее и дальше, чем во время каких-либо испытаний на Земле.
Об этом сообщает NASA.
Вертолет поднялся на пятиметровую высоту над поверхностью красной планеты, как и во время двух первых полетов, и преодолел рекордные 50 метров. Во время полета был установлен новый скоростной рекорд - максимальная скорость аппарата достигала 2 м/с.
Во время полета операторы проверили видеокамеры и программное обеспечение вертолета. Четвертый полет Ingenuity должен состояться через несколько дней.
Ранее Марсоход Perseverance отправил ученым первое цветное изображение с высоким разрешением. Его сделали камеры на нижней стороне Perseverance после того, как он приземлился.
Напомним, марсоход Perseverance американского космического агентства NASA 18 февраля совершил успешную посадку на Марс.
Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса".