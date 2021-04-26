Вертоліт Ingenuity на Марсі встановив два нових рекорди

Вертоліт Ingenuity, який прибув на Марс на борту планетохода Perseverance, 25 квітня здійснив свій третій, рекордний за дальністю політ. Цього разу він летів швидше і далі, ніж під час будь-яких випробувань на Землі.
Про це повідомляє NASA.
Вертоліт піднявся на п'ятиметрову висоту над поверхнею Червоної планети, як і під час двох перших польотів, і подолав рекордні 50 метрів. Під час польоту був встановлений новий швидкісний рекорд - максимальна швидкість апарату досягала 2 м/с.
Під час польоту оператори перевірили відеокамери та програмне забезпечення вертольота. Четвертий політ Ingenuity мвє відбутися через кілька днів.
Раніше Марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився.
Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.
Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Це час у NASA називають "хвилинами жаху".