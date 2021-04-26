Вертоліт Ingenuity на Марсі встановив два нових рекорди

Вертоліт Ingenuity, який прибув на Марс на борту планетохода Perseverance, 25 квітня здійснив свій третій, рекордний за дальністю політ. Цього разу він летів швидше і далі, ніж під час будь-яких випробувань на Землі.

Вертоліт піднявся на п'ятиметрову висоту над поверхнею Червоної планети, як і під час двох перших польотів, і подолав рекордні 50 метрів. Під час польоту був встановлений новий швидкісний рекорд - максимальна швидкість апарату досягала 2 м/с.

Під час польоту оператори перевірили відеокамери та програмне забезпечення вертольота. Четвертий політ Ingenuity мвє відбутися через кілька днів.