Не верьте лжи. Кличко опровергает, что эвакуация из Киева невозможна

СМИ со ссылкой на мэра Киева Виталя Кличко сообщили, что эвакуация из города невозможна. У Кличко такое утверждение опровергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР и пресс-службу Кличко .

Как сообщили АР, Кличко им в интервью якобы заявил, что жителей Киева нельзя эвакуировать, "потому что все пути заблокированы", а город якобы находится "в окружении".

РБК-Украина в окружении мэра заявили, что слова Кличко о том, что город якобы находится в окружении это ложь и манипуляция, а Кличко в ближайшее время выступит с разъяснением.

После этого в соцсетях появилась реакция самого Кличко, где он сообщает, что "российские издания распространили информацию со ссылкой на него, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна".

"Удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы.

Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников", - пояснил он.