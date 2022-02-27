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Не верьте лжи. Кличко опровергает, что эвакуация из Киева невозможна

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Киев, Воскресенье 27 февраля 2022 22:11
Не верьте лжи. Кличко опровергает, что эвакуация из Киева невозможна Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

СМИ со ссылкой на мэра Киева Виталя Кличко сообщили, что эвакуация из города невозможна. У Кличко такое утверждение опровергает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР и пресс-службу Кличко.

Как сообщили АР, Кличко им в интервью якобы заявил, что жителей Киева нельзя эвакуировать, "потому что все пути заблокированы", а город якобы находится "в окружении".

РБК-Украина в окружении мэра заявили, что слова Кличко о том, что город якобы находится в окружении это ложь и манипуляция, а Кличко в ближайшее время выступит с разъяснением.

После этого в соцсетях появилась реакция самого Кличко, где он сообщает, что "российские издания распространили информацию со ссылкой на него, что Киев якобы окружен и эвакуация людей невозможна".

"Удивительно, что это начали распространять украинские телеграмм-каналы.
Не верьте лжи! Доверяйте информации только из официальных источников", - пояснил он.

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Виталий Кличко Киев
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