Не вірте брехні. Кличко спростовує, що евакуація з Києва неможлива

ЗМІ з посиланням на мера Києва Віталя Кличка повідомили, що евакуація з міста неможлива. У Кличка таке твердження спростовує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР і прес-службу Кличка .

Як повідомили АР, Кличко їм в інтерв'ю нібито заявив, що жителів Києва не можна евакуювати, "тому що всі шляхи заблоковані", а місто нібито знаходиться "в оточенні".

РБК-Україна в оточенні мера заявили, що слова Кличка про те, що місто нібито знаходиться в оточенні це брехня і маніпуляція, а Кличко найближчим часом виступить з роз'ясненням.

Після цього в соцмережах з'явилася реакція самого Кличка, де він повідомляє, що"російські видання поширили інформацію з посиланням на нього, що Київ нібито оточений і евакуація людей неможлива".

"Дивно, що це почали поширювати українські телеграм-канали. Не вірте брехні! Довіряйте інформації тільки з офіційних джерел", - пояснив він.