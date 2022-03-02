Не верьте дезинформации. Киев стоит и будет стоять, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не верить дезинформации. Мы будем биться за столицу, Киев стоит и будет стоять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам", - заявил Кличко.
Он выразил уверенность, что столица выстоит.
"Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться", - заявил Кличко.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Бучу, активно обороняется от российских войск на подступах к Киеву.