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Не верьте дезинформации. Киев стоит и будет стоять, - Кличко

Новина українською →
Киев, Среда 02 марта 2022 14:20
Не верьте дезинформации. Киев стоит и будет стоять, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не верить дезинформации. Мы будем биться за столицу, Киев стоит и будет стоять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Враг стягивает силы все ближе к столице. Ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче и Гостомеле. Мы готовимся и будем защищать Киев! Я призываю всех киевлян не терять выдержку. Не верить дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам", - заявил Кличко.

Он выразил уверенность, что столица выстоит.

"Киев стоит и будет стоять. Мы будем драться", - заявил Кличко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев отправил гуманитарную помощь в город Бучу, активно обороняется от российских войск на подступах к Киеву.

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Виталий Кличко Киев
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