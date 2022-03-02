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Не вірте дезінформації. Київ стоїть і стоятиме, - Кличко

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Київ, Середа 02 березня 2022 14:20
Не вірте дезінформації. Київ стоїть і стоятиме, - Кличко Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації. Ми будемо битися за столицю, Київ стоїть і стоятиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам", - заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.

"Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися", - заявив Кличко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Бучу, яке активно обороняється від російських військ на підступах до Києва.

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Віталий Кличко Київ
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