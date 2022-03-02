Не вірте дезінформації. Київ стоїть і стоятиме, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації. Ми будемо битися за столицю, Київ стоїть і стоятиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам", - заявив Кличко.

Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.

"Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися", - заявив Кличко.