Не вірте дезінформації. Київ стоїть і стоятиме, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян не вірити дезінформації. Ми будемо битися за столицю, Київ стоїть і стоятиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Ворог стягує сили все ближче до столиці. Вночі обстрілював Білу церкву, тривали бої в Бучі й Гостомелі. Ми готуємося і будемо обороняти Київ! Я закликаю всіх киян не втрачати витримку. Не вірити дезінформації. Ворог розповсюджує багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте тільки офіційним ресурсам", - заявив Кличко.
Він висловив впевненість, що столиця вистоїть.
"Київ стоїть і стоятиме. Ми будемо битися", - заявив Кличко.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Київ відправив гуманітарну допомогу в місто Бучу, яке активно обороняється від російських військ на підступах до Києва.