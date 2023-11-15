Верстати, алмази й не тільки. В ЗМІ дізнались подробиці 12-го пакету санкцій проти Росії

Згідно з документами, які потрапили в розпорядження Bloomberg, 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії також може містити заборону на експорт алмазів і заходи щодо посилення контролю за дотриманням верхньої межі цін на російську нафту.

Зазначається, що цього тижня країни-члени ЄС розглянуть усі пропозиції щодо обмежень, у зв'язку з чим вони можуть змінюватись до того, як будуть схвалені.

Росія імпортує обладнання для виробництва боєприпасів

Як пише видання, Російська Федерація імпортує частину обладнання, у тому ж числі зварювальні апарати й системи числового програмного керування з Європи й використовує їх для виробництва боєприпасів.

Наразі змагання за джерела постачання боєприпасів набуло вирішального значення, оскільки Україна готується до тривалої війни. Росія змогла підтримати своє виробництво боєприпасів, тоді як союзники Києва ризикують не виконати зобов'язання щодо надання Україні артилерійських снарядів.

12-ий пакет санкцій буде націлений проти здатності Росії обходити санкції й годувати свою військову машину. Зокрема йдеться й про скорочення джерел доходів країни-терориста.

Що ще потрапить під обмеження

Серед інших товарів, які Росія використовує у війні проти України і які сприяють виробництву військових систем, є хімікати, літієві батареї, термостати, а також двигуни та сервомотори для безпілотних літальних апаратів.

Пакет обмежень включатиме заборону на діаманти з 1 січня, а також поетапне введення непрямої заборони на імпорт російських діамантів, оброблених у третіх країнах.

Російська нафта

В рамках заходів із забезпечення дотримання верхньої межі ціни на російську нафту, яка становить 60 доларів за барель, Європейський союз пропонує наступні кроки:

запровадити вимогу, яка передбачає включення деталей про витрати в сертифікати. Йдеться про страхування й фрахт. Це допоможе обійти спроби фальсифікації сертифікатів або маскування реальної вартості російської нафти;

посилити обмін інформацією для виявлення суден, які вдаються до приховування походження або призначення продукту;

запровадити систему повідомлень, яка вимагатиме дозволу на продаж або експорт танкерів і суден, що були у використанні, як спосіб обмежити можливості Росії розвивати так званий тіньовий флот суден.

"Російська нафта зараз торгується значно вище верхньої межі в 60 доларів за барель, яку ЄС та інші країни "Великої сімки" встановили в грудні минулого року. Цей поріг значною мірою обходиться за рахунок використання величезного тіньового флоту танкерів, який Москва накопичила, а це означає, що їй не потрібно використовувати західні кораблі, страхування або інші послуги, які заборонені для вантажів, що коштують понад 60 доларів", - пояснює видання.

Зокрема пропозиції включають обмеження на імпорт:

скрапленого пропану;

чавуну і шпігату;

мідних дротів;

алюмінієвих дротів;

фольги;

труб і трубок.

Якщо пропозиції будуть схвалені, до списку суб'єктів, торгівля з якими обмежена, буде додано понад 30 компаній.

В ЄС також пропонують:

заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають послуги гаманців, рахунків і зберігання криптоактивів;

заборонити надання ліцензій на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового дизайну і виробництва;

вимагати від фірм в Європі, які належать або контролюються росіянами або російськими юридичними особами, отримувати дозвіл на переказ коштів за межі союзу;

запровадити вимогу, яка змушуватиме експортерів включати до своїх контрактів пункти про заборону реекспорту до Росії певних товарів.

Санкції проти Росії

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.