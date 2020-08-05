Вероятный будущий посол США в Украине назвал число россиян на Донбассе

Фото: Кит Дэйтон (army.mil)

По словам Кита Дейтона, украинским военных противостоит "достаточно мощная сила"

Претендент на должность посла США в Украине Кит Дэйтон оценил количественное присутствие российских военных на Донбассе. По его информации, на востоке Украины сейчас находится около 2,3 тысячи россиян.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Соответствующее заявление Дэйтон сделал во время слушаний относительно своего утверждения послом в Украине в Комитете по международным отношениям Сената США.

Кандидат в послы США в Украине отметил, что украинским военных на Донбассе противостоит "достаточно мощная сила".

По словам Дэйтона, Россия передала сепаратистам "более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие" и другое вооружение.

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", - заявил Дэйтон.

Кит Дэйтон - генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.

С 2010 года Дэйтон возглавил аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии. До этого 40 лет прослужил в Сухопутных силах США.

Ранее в интервью РБК-Украина посол Украины в США Владимир Ельченко назвал сроки, когда Дэйтона могут назначить послом США в Украине.