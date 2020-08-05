ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ймовірний майбутній посол США в Україні назвав число росіян на Донбасі

Вашингтон, Середа 05 серпня 2020 21:03
Ймовірний майбутній посол США в Україні назвав число росіян на Донбасі
Фото: Кіт Дейтон (army.mil)
Автор: Роман Калиниченко

За словами Кіта Дейтона, українським військових протистоїть "досить потужна сила"

Претендент на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон оцінив кількісну присутність російських військових на Донбасі. За його інформацією, на сході України наразі знаходиться близько 2,3 тисячі росіян.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідну заяву Дейтон зробив під час слухань щодо свого затвердження послом в Україні у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.

Кандидат у посли США в Україні зазначив, що українським військових на Донбасі протистоїть "досить потужна сила".

За словами Дейтона, Росія передала сепаратистам "понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю" та інше озброєння.

"Їх насправді очолюють та супроводжують російські військові", - заявив Дейтон.

Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.

З 2010 року Дейтон очолив аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині. До цього 40 років прослужив у Сухопутних силах США.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко назвав терміни, коли Дейтона можуть призначити послом США в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Донбасвоенные РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся