Ймовірний майбутній посол США в Україні назвав число росіян на Донбасі

Фото: Кіт Дейтон (army.mil)

За словами Кіта Дейтона, українським військових протистоїть "досить потужна сила"

Претендент на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон оцінив кількісну присутність російських військових на Донбасі. За його інформацією, на сході України наразі знаходиться близько 2,3 тисячі росіян.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Відповідну заяву Дейтон зробив під час слухань щодо свого затвердження послом в Україні у Комітеті з міжнародних відносин Сенату США.

Кандидат у посли США в Україні зазначив, що українським військових на Донбасі протистоїть "досить потужна сила".

За словами Дейтона, Росія передала сепаратистам "понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю" та інше озброєння.

"Їх насправді очолюють та супроводжують російські військові", - заявив Дейтон.

Кіт Дейтон - генерал-лейтенант у відставці, був стратегічним радником Міністерства оборони України. У травні президент США Дональд Трамп запропонував його кандидатуру на посаду посла США в Україні.

З 2010 року Дейтон очолив аналітичний центр Джорджа Маршалла у Німеччині. До цього 40 років прослужив у Сухопутних силах США.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна посол України в США Володимир Єльченко назвав терміни, коли Дейтона можуть призначити послом США в Україні.