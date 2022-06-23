Вероятность рецессии выросла до 50%: Citigroup оценил риски для мировой экономики

Citigroup прогнозирует почти 50-процентную вероятность глобальной рецессии. Центральные банки спешат поднять процентные ставки, чтобы подавить инфляцию, которая частично вызвана последствиями войны России против Украины и пандемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рецессия представляет собой "все более ощутимый риск" для экономики, сообщили аналитики Citigroup, оценивая вероятную траекторию глобального роста в течение следующих 18 месяцев.

Несколько центральных банков, в том числе Федеральная резервная система США, агрессивно повысили ставки по займам, поскольку стоимость жизни достигает рекордного уровня. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в среду, что центральный банк не пытается спровоцировать рецессию, но стремится взять цены под контроль.

"Глобальная экономика в настоящее время мигает желтым светом, что связано с постоянными потрясениями предложения, но также все чаще и с ужесточением политики центральным банком и влиянием более жестких финансовых условий и более высокой инфляции на поведение потребителей", - говорится в сообщении Citigroup.

В нем отмечается, что, хотя риски рецессии были выше, все три сценария "мягкой посадки, более высокой инфляции и глобальной рецессии правдоподобны и должны оставаться в поле нашего зрения", с чем-то более близким к мягкой посадке в качестве базового сценария.