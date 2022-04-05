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Вероятность конфликта между большими державами возрастает, - генерал США

Фото: глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли заявил, что вероятность крупного конфликта между великими державами возрастает. Генерал добавил, что ядерная риторика России стала "очень провокационной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Марка Милли.

"Мы вступаем в мир, который становится все более нестабильным, и вероятность крупного международного конфликта между большими державами возрастает, а не уменьшается", - сказал Милли.

Генерал добавил, что с началом российского вторжения в Украину из Москвы стала доноситься очень провокационная риторика относительно уровня боеготовности ядерных сил России.

Напомним, в конце февраля Путин дал команду перевести ядерные силы России в особый режим несения боевого дежурства.

Отметим, позднее в Кремле назвали условие, при котором Россия готова применить ядерное оружие.

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