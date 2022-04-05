Імовірність конфлікту між великими державами зростає, - генерал США

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що ймовірність великого конфлікту між великими державами зростає. Генерал додав, що ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Марка Міллі.

"Ми вступаємо в світ, який стає все більш нестабільним, і ймовірність великого міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - сказав Міллі.

Генерал додав, що з початком російського вторгнення в Україну з Москви стала доноситися дуже провокаційна риторика щодо рівня боєготовності ядерних сил Росії.