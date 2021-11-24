Вероятность дефолта Украины достигла годового максимума после скандала с "зелеными" еврооблигациями, - Dragon Capital

Пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины или кредитно-дефолтные свопы выросли на 27% до 534,44 пункта от начала скандала с блокированием выплат по "зеленым" еврооблигациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные отчета Dragon Capital.

Кредитный дефолтный своп (CDS) - финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неуплаты обязательств. По сути - это страховка от дефолта государства. Чем выше цена дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций вырос до 534,44 пункта (по состоянию на 22 ноября).

Для сравнения, 5-летние CDS Турции за период с 11 по 22 ноября выросли на 20,5% до 402 пунктов. Это спровоцировало девальвацию национальной валюты лиры и, как следствие, антиправительственные протесты.