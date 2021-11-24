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Вероятность дефолта Украины достигла годового максимума после скандала с "зелеными" еврооблигациями, - Dragon Capital

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Киев, Среда 24 ноября 2021 15:11
Вероятность дефолта Украины достигла годового максимума после скандала с "зелеными" еврооблигациями, - Dragon Capital Фото: вероятность дефолта Украины достигла годового максимума после скандала с ВИЭ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины или кредитно-дефолтные свопы выросли на 27% до 534,44 пункта от начала скандала с блокированием выплат по "зеленым" еврооблигациям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные отчета Dragon Capital.

Кредитный дефолтный своп (CDS) - финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неуплаты обязательств. По сути - это страховка от дефолта государства. Чем выше цена дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций вырос до 534,44 пункта (по состоянию на 22 ноября).

Для сравнения, 5-летние CDS Турции за период с 11 по 22 ноября выросли на 20,5% до 402 пунктов. Это спровоцировало девальвацию национальной валюты лиры и, как следствие, антиправительственные протесты.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

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