ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ймовірність дефолту України досягла річного максимуму після скандалу з "зеленими" єврооблігаціями, - Dragon Capital

Новость на русском →
Київ, Середа 24 листопада 2021 15:11
Ймовірність дефолту України досягла річного максимуму після скандалу з "зеленими" єврооблігаціями, - Dragon Capital Фото: ймовірність дефолту України досягла річного максимуму після скандалу з ВДЕ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 27% до 534,44 пункту від початку скандалу з блокуванням виплат за "зеленими" єврооблігацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані звіту Dragon Capital.

Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 534,44 пункту (станом на 22 листопада).

Для порівняння 5-річні CDS Туреччини за період з 11 по 22 листопада зросли на 20,5% до 402 пунктів. Це спровокувало девальвацію національної валюти ліри і як наслідок антиурядові протести.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах