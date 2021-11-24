Ймовірність дефолту України досягла річного максимуму після скандалу з "зеленими" єврооблігаціями, - Dragon Capital
П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 27% до 534,44 пункту від початку скандалу з блокуванням виплат за "зеленими" єврооблігацій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані звіту Dragon Capital.
Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.
Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 534,44 пункту (станом на 22 листопада).
Для порівняння 5-річні CDS Туреччини за період з 11 по 22 листопада зросли на 20,5% до 402 пунктів. Це спровокувало девальвацію національної валюти ліри і як наслідок антиурядові протести.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.