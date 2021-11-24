Ймовірність дефолту України досягла річного максимуму після скандалу з "зеленими" єврооблігаціями, - Dragon Capital

П'ятирічні CDS (Credit Default Swap) України, або кредитно-дефолтні свопи, зросли на 27% до 534,44 пункту від початку скандалу з блокуванням виплат за "зеленими" єврооблігацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані звіту Dragon Capital.

Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 534,44 пункту (станом на 22 листопада).

Для порівняння 5-річні CDS Туреччини за період з 11 по 22 листопада зросли на 20,5% до 402 пунктів. Це спровокувало девальвацію національної валюти ліри і як наслідок антиурядові протести.