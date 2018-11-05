ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Верняев стал вице-чемпионом мира по спортивной гимнастике

Новости » Спорт    05.11.2018 - 11:48
Фото: Олег Верняев (dsmsu.gov.ua)
Фото: Олег Верняев (dsmsu.gov.ua)

Это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции спортсмена

Украинец Олег Верняев завоевал серебряную награду на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, который завершился в Дохе (Катар). Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

В финале наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню.

Это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции Верняева, который также золото Наньнин-2014, и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017

Напомним, украинские гимнасты завоевали максимальную квоту на юношескую Олимпиаду-2018.

Украинцы завоевали еще три медали на юношеских Олимпийских играх Чемпионка мира по пулевой стрельбе признана лучшей спортсменкой Украины в сентябре
Новости Украины гимнастикаОлег Верняевсоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь