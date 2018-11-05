Верняев стал вице-чемпионом мира по спортивной гимнастике

Фото: Олег Верняев (dsmsu.gov.ua)

Это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции спортсмена

Украинец Олег Верняев завоевал серебряную награду на чемпионате мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, который завершился в Дохе (Катар). Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

В финале наш спортсмен уступил только действующему чемпиону, который защитил свой титул, китайцу Цзоу Цзинюаню.

Это уже четвертая награда мирового уровня в коллекции Верняева, который также золото Наньнин-2014, и серебряные медали Глазго-2015 и Монреаля-2017

Напомним, украинские гимнасты завоевали максимальную квоту на юношескую Олимпиаду-2018.