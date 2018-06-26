Украинские гимнасты завоевали максимальную квоту на юношескую Олимпиаду-2018

Первым заветную путевку выиграл Назар Чепурной

В Баку прошел отборочный турнир по спортивной гимнастике, на котором юные олимпийцы разыграли пропуска на III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года. Как сообщает пресс-служба НОК, в столице Азербайджана украинская команда получила максимальную квоту.

Нашу страну представили четыре участника - Назар Чепурной, Анастасия Бачинская, София Дикальчук и Владимир Постой. Для того олимпийской лицензии девушкам необходимо было в многоборье попасть в топ-17, а ребятам - в топ-16. В результате украинские гимнасты сумели завоевать максимальную квоту - 2.

Первым заветную путевку выиграл Назар Чепурной, который финишировал с двенадцатым результатом. Удачную ходу продолжила Анастасия Бачинская, которая не оставила никаких шансов соперницам. Она не только показала свой лучший результат на международной арене (54,299 балла), но и уверенно записала себя в число фавориток - украинка заняла первое место.

III Юношеские Олимпийские игры пройдут в аргентинском Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. За победу будут соревноваться 3998 юных спортсменов из 206 стран мира. Право выступать уже получили 26 украинских спортсменов в 13 видах спорта.

Напомним, представительница украинской художественной гимнастики Влада Никольченко стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в личном многоборье.