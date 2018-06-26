Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинские гимнасты завоевали максимальную квоту на юношескую Олимпиаду-2018

НовостиСпорт    26.06.2018 - 14:48
Фото: Анастасия Бачинская заняла первое место (noc-ukr.org)
Фото: Анастасия Бачинская заняла первое место (noc-ukr.org)

Первым заветную путевку выиграл Назар Чепурной

В Баку прошел отборочный турнир по спортивной гимнастике, на котором юные олимпийцы разыграли пропуска на III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года. Как сообщает пресс-служба НОК, в столице Азербайджана украинская команда получила максимальную квоту.

Нашу страну представили четыре участника - Назар Чепурной, Анастасия Бачинская, София Дикальчук и Владимир Постой. Для того олимпийской лицензии девушкам необходимо было в многоборье попасть в топ-17, а ребятам - в топ-16. В результате украинские гимнасты сумели завоевать максимальную квоту - 2.

Первым заветную путевку выиграл Назар Чепурной, который финишировал с двенадцатым результатом. Удачную ходу продолжила Анастасия Бачинская, которая не оставила никаких шансов соперницам. Она не только показала свой лучший результат на международной арене (54,299 балла), но и уверенно записала себя в число фавориток - украинка заняла первое место.

III Юношеские Олимпийские игры пройдут в аргентинском Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября. За победу будут соревноваться 3998 юных спортсменов из 206 стран мира. Право выступать уже получили 26 украинских спортсменов в 13 видах спорта.

Напомним, представительница украинской художественной гимнастики Влада Никольченко стала серебряным призером этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в личном многоборье.

Украинские гимнастки завоевали пять медалей на чемпионате Европы Украинские гимнастки выиграли две медали на этапе Кубка мира в Узбекистане
Теги публикации: гимнастика, Олимпиада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь