Верняєв став віце-чемпіоном світу зі спортивної гімнастики

Фото: Олег Верняєв (dsmsu.gov.ua)

Це вже четверта нагорода світового ґатунку у колекції спортсмена

Українець Олег Верняєв завоював срібну нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах, який завершився у Досі (Катар). Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

У фіналі наш спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул, китайцю Цзоу Цзинюаню.

Це вже четверта нагорода світового ґатунку у колекції Верняєва, який також має золото Наньніну-2014, та срібні медалі Глазго-2015 і Монреалю-2017.

Нагадаємо, українські гімнасти здобули максимальну квоту на юнацьку Олімпіаду-2018.