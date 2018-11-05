Верняєв став віце-чемпіоном світу зі спортивної гімнастики

Це вже четверта нагорода світового ґатунку у колекції спортсмена
Українець Олег Верняєв завоював срібну нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики у вправах на брусах, який завершився у Досі (Катар). Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
У фіналі наш спортсмен поступився лише чинному чемпіону, який захистив свій титул, китайцю Цзоу Цзинюаню.
Це вже четверта нагорода світового ґатунку у колекції Верняєва, який також має золото Наньніну-2014, та срібні медалі Глазго-2015 і Монреалю-2017.
Нагадаємо, українські гімнасти здобули максимальну квоту на юнацьку Олімпіаду-2018.