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Вернуть Украину "в лоно настоящей веры": Лукашенко хочет укрепить связи с тремя странами

Автор: Иванна Шовкун

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на укрепление связей с братскими странами. В их число входят Украина, Россия и Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По его словам, такая цель у него стоит на 2022 год. При этом Лукашенко отметил, что Украину нужно вернуть "в лоно нашей настоящей веры".

Также лидер правящего в Беларуси режима заявил, что мир серьезно изменился и нужно быть "в тесной связке с друзьями и братьями".

"Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, - будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями".

По его словам, неважно, что сегодня происходит в Казастане, Украине и России.

"Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может. И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно", - сказал Лукашенко.

Он подытожил, что не хочет, чтобы подобная ситуация произошла у соседей.

Напомним, позиция лидера правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко зависит от "действий" Украины. При этом Минск не ставит под сомнение территориальную целостность страны.

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Александр Лукашенко