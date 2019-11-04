Как вернуть деньги за билет: рассказывает Максим Плахтий

Что делать, если концерт отменили или перенесли? Можно ли сдать билет, если планы изменились и вы не можете посетить мероприятие? Как обезопасить себя при покупке билета и получить услугу гарантированного возврата средств за билеты?

Об этом в своей колонке рассказывает основатель сервиса karabas.com Максим Плахтий.

Если вы передумали идти на событие

Законодательство (ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей») предусматривает возврат билета, только если событие было отменено организатором или качество услуги значительно изменилось и не соответствует заявленному ранее.

Если причина возврата – перемены ваших планов, потеря или порча билета – компенсации ждать не стоит, так как это не предусмотрено законом.

Если вы потеряли билет

Если ваш билет был утерян или поврежден, вы всегда можете обратиться в службу поддержки karabas.com. В случае электронной покупки, после предоставления данных о номере заказа, почте и телефонного номера, с помощью которых была совершена транзакция, оператор сможет перегенерировать новый билет с новым штрих-кодом, а старый заблокирует.

Если у вас случился форс-мажор

Иногда обстоятельства сильнее планов. Если в вашей жизни случилось что-то подобное, попробуйте написать лично организатору. Итог в этом случае будет зависеть только от его решения – если причина действительно непреодолимая, организатор скорее всего «войдет в положение» и деньги за билет вам вернут.

Если вы передумали посещать мероприятие, билет всегда можно преподнести кому-то в подарок.

Если событие отменили или перенесли

В этом случае организатор концерта обязан вернуть покупателям средства за приобретенные билеты в полном объеме. Возврат производится им на площадке в день проведения мероприятия или в соответствии с другими установленными условиями, только за те билеты, которые были приобретены у самого организатора, в точках продажи у официальных билетных операторов или на их сайтах.

Как вернуть деньги?

Имейте в виду, денежные средства возвращаются покупателю по письменной заявке, только при обязательном фактическом возврате оригинала приобретенного билета.

Каждый покупатель, отправивший заявку на возврат, будет уведомлен о порядке возврата средств – сроки, время, место.

Если событие, на которое у вас куплен билет, было перенесено, а новое место проведения или сроки вас не устраивают, вы также имеете право вернуть деньги за билет после того, как организатор или билетный оператор уведомят вас о переносе события. В этом случае деньги могут быть возвращены в день мероприятия в оффлайновой кассе, либо также, как и в случае отмены – зачислены на карту после официального запроса организатору.

В любом случае, во всех перечисленных ситуациях, согласно законодательства, возвратом средств занимается не билетный оператор, а непосредственно организатор мероприятия.

Важно: Ознакомиться со списком отмененных и перенесенных мероприятий, а также с условием возврата средств за приобретенные на них билеты, можно в соответствующем разделе на karabas.com

Сколько вернут?

К возврату подлежит сумма равная номиналу билета, сервисный сбор оператора, оплата услуги доставки и другие дополнительный сборы не возвращаются.

Если билет был куплен во время распродажи или на специальных условиях (например, предварительная продажа или наличие промокода), возвращается сумма с учетом скидки.

Как застраховать себя?

Приобретая билет на karabas.com, в момент покупки вы можете за небольшую дополнительную плату воспользоваться услугой «гарантия возврата». Если вы приобрели данную услугу, то возврат денежных средств будет произведен независимо от обстоятельств - даже,если ваши планы изменятся и вы просто передумаете идти на мероприятие. Заниматься возвратом в этом случае уже будет не организатор, а сам сервис.