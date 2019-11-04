Як повернути гроші за квиток: розповідає Максим Плахтій

Що робити, якщо концерт скасували або перенесли? Чи можна здати квиток, якщо плани змінилися і ви не можете відвідати захід? Як убезпечити себе при купівлі квитка та отримати послугу гарантованого повернення коштів за квитки?



Про це у своїй колонці розповідає засновник сервісу karabas.com Максим Плахтій.

Якщо ви передумали йти на подію

Законодавство (ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів») передбачає повернення квитка, тільки якщо подія була скасована організатором або якість послуги значно змінилося і не відповідає заявленій раніше.

Якщо причина повернення — зміни ваших планів, втрата або псування квитка — компенсації чекати не варто, бо це не передбачено законом.

Якщо ви загубили квиток

Якщо ваш квиток був загублений або пошкоджений, ви завжди можете звернутися в службу підтримки karabas.com. У разі електронної покупки, після надання даних про номер замовлення, пошти та номера телефону, за допомогою яких було вчинено транзакцію, оператор зможе перегенерувати штрих-код зіпсованого квитка і надіслати вам новий.

Якщо ви передумали відвідувати захід, квиток завжди можна комусь подарувати.

Якщо у вас трапився форс-мажор

Іноді обставини сильніше планів. Якщо у вашому житті сталося щось подібне, спробуйте написати особисто організатору. Результат в цьому випадку буде залежати тільки від його рішення – якщо причина дійсно непереборна, організатор швидше за все може «увійти у ваше положення» і гроші за квиток вам повернуть.

Якщо подію скасовано або перенесено

У цьому випадку організатор концерту зобов'язаний повернути покупцям кошти за придбані квитки в повному обсязі. Повернення проводиться їм на майданчику в день проведення заходу або відповідно до інших встановлених умов тільки за ті квитки, які були придбані у самого організатора, в точках продажу – в офіційних квиткових операторів або на їх сайтах.

Як повернути гроші?

Майте на увазі, грошові кошти повертаються покупцеві за письмовою заявкою, тільки при обов'язковому фактичному поверненні оригіналу придбаного квитка.

Кожен покупець, який відправив заявку на повернення, буде повідомлений про порядок повернення коштів — терміни, час, місце.

Якщо подію, на яку у вас куплений квиток, було перенесено, а нове місце проведення або терміни вас не влаштовують, ви також маєте право повернути гроші за квиток після того, як організатор або квитковий оператор повідомлять вас про перенесення події. В цьому випадку гроші можуть бути повернені в день заходу в офлайновій касі, або також, як і в разі скасування — зараховані на карту після офіційного запиту організатору.

Важливо: Ознайомитися зі списком скасованих і перенесених заходів, а також з умовою повернення коштів за придбані на них квитки, можна у відповідному розділі на karabas.com

Скільки грошей повертають?

До повернення належить сума дорівнює номіналу квитка, сервісний збір оператора, оплата послуги доставлення та інші додаткові збори не повертаються.

Якщо квиток був куплений під час розпродажу або на спеціальних умовах (наприклад, попередній продаж або наявність промокодом), повертається сума з урахуванням знижки.

Як застрахувати себе?

Купуючи квиток на karabas.com, в момент покупки ви можете за невелику додаткову плату скористатися послугою «гарантія повернення». Якщо ви придбали дану послугу, то повернення коштів буде проведено незалежно від обставин — навіть, якщо ваші плани зміняться і ви просто передумаєте йти на захід. Займатися поверненням в цьому випадку вже буде не організатор, а сам сервіс.