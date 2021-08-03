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Не вернулся после пробежки: появились детали поисков главы "Белорусского дома" в Украине

Автор: Артур Родивилов

В "Белорусском доме" в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов утром 2 августа на пробежку и пропал. Сейчас продолжаются поиски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "БДУ".

На камерах зафиксировано, как Шишов выходил из дома на пробежку в 9 утра, а в 10 должен был вернуться.

Сообщается, что его телефон отключен от отслеживания местоположения через гугл-аккаунт, а часов и фитнес-браслета при нем не было. По вышкам его телефон отследили, но отмечают большой квадрат поисков.

Активисты вызвали полицию и позвонили в СБУ, написали заявление, оповестили Погранслужбу и Нацполицию. Известно, что кинологи обшарили лес с собаками, где Виталий бегает – ничего не нашли. По состоянию на 22:00 волонтеры все еще прочесывали лесополосу.

Ранее сообщили в полиции Киева, что к ним обратилась киевлянка, которая заявила, что ее сожитель не выходит на связь, событие зарегистрировано в Святошинском управлении полиции.

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