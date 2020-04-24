ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Верланов заявив про зростання фіскальної ефективності ПДВ на 10%

Новини » Фінанси     24.04.2020 - 13:15
Верланов заявив про зростання фіскальної ефективності ПДВ на 10%
Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Попри сповільнення економіки у березні бюджет отримав на 900 млн грн більше надходжень від ПДВ, ніж торік

Без урахування НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" за деклараціями березня 2020 року було задекларовано 17,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 900 млн грн, або на 5,3% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної податкової служби.

У відомстві зазначають, що за підсумками декларування ПДВ у березні зберігається тенденція випереджаючих темпів росту сум податку до обсягів постачання, через це фіскальна ефективність ПДВ зросла майже на 10%.

Верланов заявив про зростання фіскальної ефективності ПДВ на 10%

У повідомленні наголошується, що за цей же період обсяг постачання скоротився на 4,2% (з 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Як нам це вдалося? Жодної магії - тільки припинення мінімізаційних схем та збільшення якості адміністрування ПДВ. Цей результат краще за будь-які слова говорить про те, що податкова служба робить свою роботу. І якими б не були зовнішні виклики, ефективність її лише зростатиме", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, попри масовані атаки шахраїв та їхніх покровителів, кошти і надалі надходитимуть до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримуватиме відшкодування.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив, що новій податковій службі вдалося вперше в історії України припинити схеми з ПДВ, і це доконаний факт.

Верланов: обсяг схемного податкового кредиту в березні буде прямувати до нуля Набув чинності закон про єдиний рахунок для сплати податків
Новини України Сергій ВерлановДПСПодатки
News
On Top