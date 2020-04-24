Верланов заявив про зростання фіскальної ефективності ПДВ на 10%

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

Попри сповільнення економіки у березні бюджет отримав на 900 млн грн більше надходжень від ПДВ, ніж торік

Без урахування НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" за деклараціями березня 2020 року було задекларовано 17,9 млрд грн податку на додану вартість (ПДВ), що на 900 млн грн, або на 5,3% більше, ніж минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної податкової служби.

У відомстві зазначають, що за підсумками декларування ПДВ у березні зберігається тенденція випереджаючих темпів росту сум податку до обсягів постачання, через це фіскальна ефективність ПДВ зросла майже на 10%.

У повідомленні наголошується, що за цей же період обсяг постачання скоротився на 4,2% (з 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Як нам це вдалося? Жодної магії - тільки припинення мінімізаційних схем та збільшення якості адміністрування ПДВ. Цей результат краще за будь-які слова говорить про те, що податкова служба робить свою роботу. І якими б не були зовнішні виклики, ефективність її лише зростатиме", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, попри масовані атаки шахраїв та їхніх покровителів, кошти і надалі надходитимуть до бюджету, а чесний бізнес вчасно отримуватиме відшкодування.

Нагадаємо, раніше голова ДПС Сергій Верланов заявив, що новій податковій службі вдалося вперше в історії України припинити схеми з ПДВ, і це доконаний факт.