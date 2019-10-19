Верланов: выполнение закона о РРО сделает украинцев богаче

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе "Свобода слова Савика Шустера".

"В соответствии с законом, электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработало бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все", - заявил Верланов.

Он подчеркнул, что с 1 января 2020 г. ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

"Программа у нас уже есть, мы ее доделаем, приведем в соответствие к новому закону, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно", - отметил руководитель ГНС.

Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налоги в государственный бюджет, поскольку находится в "тени".

"Чтобы "теневая" экономика перестала быть "теневой" ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбеке позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче", - заявил он.

Кроме того, руководитель налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

"Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленные на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбека.