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Верланов: в сентябре госбюджет получит на 3,5 млрд грн больше НДС, чем в прошлом году

Новости » Политика    23.10.2019 - 12:20
Верланов: в сентябре госбюджет получит на 3,5 млрд грн больше НДС, чем в прошлом году
Фото: Сергей Верланов (из открытых источников)

В сентябре сумма начисленного налога на добавленную стоимость составила 20,95 млрд грн

По предварительным данным, в сентябре сумма начисленного налога на добавленную стоимость составила 20,95 млрд грн, что на 3,55 млрд грн, или на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года (17,4 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Вместе с тем, в прошлом месяце база налогообложения по сравнению с сентябрем 2018 года выросла лишь на 3,5% с 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн.

Верланов: в сентябре госбюджет получит на 3,5 млрд грн больше НДС, чем в прошлом году

Отмечается, что за последние два месяца ускорились темпы прироста начисления налога на добавленную стоимость.

"Государственная налоговая служба усиливает аналитическую работу, повышая этим эффективность администрирования НДС. А результатом такой работы является увеличение поступлений в бюджет", - рассказал Верланов.

По его словам, благодаря новым подходам ГНС возвращает в бюджет дополнительные миллиарды гривен. "Это работа головой, а не размахивание кулаками", - отметил Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

Напомним, в августе сумма начисленного НДС составила 19,8 млрд грн. Это на 2,9 млрд грн, или на 17,2 % больше аналогичного периода 2018 года (16,9 млрд грн).

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