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Верланов: у вересні держбюджет отримає на 3,5 млрд грн більше від ПДВ, ніж торік

Новини » Політика    23.10.2019 - 12:20
Верланов: у вересні держбюджет отримає на 3,5 млрд грн більше від ПДВ, ніж торік
Фото: Сергій Верланов (з відкритих джерел)

У вересні сума нарахованого податку на додану вартість склала 20,95 млрд грн

За попередніми даними, у вересні сума нарахованого податку на додану вартість склала 20,95 млрд грн, що на 3,55 млрд грн, або на 20,4%, більше, ніж за аналогічний період 2018 року (17,4 млрд грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної податкової служби України.

Разом з тим, минулого місяця база оподаткування у порівнянні із вереснем 2018 року зросла лише на 3,5% з 731,4 млрд грн до 757,1 млрд грн.

Верланов: у вересні держбюджет отримає на 3,5 млрд грн більше від ПДВ, ніж торік

Зазначається, що за останні два місяці пришвидшилися темпи приросту нарахування податку на додану вартість.

"Державна податкова служба посилює аналітичну роботу, підвищуючи цим ефективність адміністрування ПДВ. А результатом такої роботи є збільшення надходжень до бюджету", - розповів Верланов.

За його словами, завдяки новим підходам ДПС повертає до бюджету додаткові мільярди гривень. "Це робота головою, а не розмахування кулаками", - зазначив Сергій Верланов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у серпні сума нарахованого ПДВ склала 19,8 млрд грн. Це на 2,9 млрд грн, або на 17,2 %, більше аналогічного періоду 2018 року (16,9 млрд грн).

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