ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГНС: ФЛП не нужно подавать заявлений, чтобы освободиться от уплаты ЕСВ на период карантина

Новости » Финансы     23.03.2020 - 14:53
ГНС: ФЛП не нужно подавать заявлений, чтобы освободиться от уплаты ЕСВ на период карантина
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также отменены штрафы за нерегистрацию налоговых и акцизных накладных во время карантина

Физическим лицам-предпринимателям не нужно подавать никаких заявлений, чтобы освободиться от обязанности уплаты ЕСВ в период карантина, если же плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование уже произвел оплату за март и апрель текущего года до вступления в силу закона №533 о поддержке бизнеса на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса - суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей. Об этом говорится в информационном письме ГНС, передает РБК-Украина.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, дополнительных заявлений от плательщиков единого взноса не требуется, кроме случаев самостоятельного определения налогоплательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период в отчете.

Также в налоговой отметили, что в течение периода с 1 марта по 31 мая 2020 года не будут применяться санкции за нарушения, связанные с электронным администрированием НДС и акцизного налога, а именно за несвоевременную регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, а также за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизных накладных в Едином реестре акцизных накладных.

С полной версией информационного письма можно ознакомиться на сайте ДПС.

Как писало РБК-Украина, ранее глава ГНС Сергей Верланов разъяснил, какие изменения ждут бизнес на время карантина.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта Кабмин готовит перечень запрещенных на время карантина видов деятельности
Новости Украины ЕСВкарантинСергей ВерлановГНСНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь