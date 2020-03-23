ГНС: ФЛП не нужно подавать заявлений, чтобы освободиться от уплаты ЕСВ на период карантина

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Также отменены штрафы за нерегистрацию налоговых и акцизных накладных во время карантина

Физическим лицам-предпринимателям не нужно подавать никаких заявлений, чтобы освободиться от обязанности уплаты ЕСВ в период карантина, если же плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование уже произвел оплату за март и апрель текущего года до вступления в силу закона №533 о поддержке бизнеса на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса - суммы будут зачисляться налоговыми органами в счет будущих платежей. Об этом говорится в информационном письме ГНС, передает РБК-Украина.

Как отмечают в Государственной налоговой службе, дополнительных заявлений от плательщиков единого взноса не требуется, кроме случаев самостоятельного определения налогоплательщиком базы начисления единого взноса за отчетный период в отчете.

Также в налоговой отметили, что в течение периода с 1 марта по 31 мая 2020 года не будут применяться санкции за нарушения, связанные с электронным администрированием НДС и акцизного налога, а именно за несвоевременную регистрацию налоговых накладных/расчетов корректировки к налоговым накладным, а также за нерегистрацию (несвоевременную регистрацию) акцизных накладных/расчетов корректировки к акцизных накладных в Едином реестре акцизных накладных.

С полной версией информационного письма можно ознакомиться на сайте ДПС.

Как писало РБК-Украина, ранее глава ГНС Сергей Верланов разъяснил, какие изменения ждут бизнес на время карантина.