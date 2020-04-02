Верланов: ГНС гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационными схемами с НДС

Государственная налоговая служба выполнила индикатив Министерства финансов Украины на первый квартал по налогу на добавленную стоимость (НДС) на 101,7%. Таким образом, бюджет дополнительно получил 400 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

Отмечается, что сальдо НДС (это - начисление минус возмещение) в январе-марте 2020 года составил 25,9 млрд грн. Это на 10,1 млрд грн, или на 63,8%, больше соответствующего периода 2019 года.

"Мы выражаем благодарность всем добросовестным плательщикам, которые в этих сложных для функционирования бизнеса условиях, продолжают вносить свой вклад в наполнение бюджета. При этом налоговая гарантирует продолжение прогресса в борьбе с минимизационными схемами с НДС. Это залог полного и своевременного возмещения для предприятий, которые сейчас особенно остро нуждаются в этих средств", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что всего с начала года в бюджет поступило 65,3 млрд грн и было возмещено 39,4 млрд грн НДС соответственно.

"При уменьшении базы налогообложения (объема налогооблагаемых операций) в первом квартале 2020 года к соответствующему периоду 2019 года на 0,14%, задекларированные к уплате суммы НДС выросли на 6,5%, что в денежном эквиваленте составляет +4 млрд грн. Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрения новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в первом квартале этого года в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 14,9% больше, чем в прошлом году.