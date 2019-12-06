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Верланов проситиме Гончарука про "оргвисновки" щодо ДП, які не платять податки

Новини » Політика     06.12.2019 - 21:26
Верланов проситиме Гончарука про "оргвисновки" щодо ДП, які не платять податки
Фото: Сергій Верланов (прес-служба)

612 держпідприємств заборгували більше 4 млрд грн сплати частини чистого прибутку

Станом на 1 грудня 612 державних підприємств заборгували бюджету більше 4 млрд гривень сплати частини чистого прибутку (ЧЧП), через що податкова посилить роботу з найбільш злісними неплатниками, щоб виконати завдання прем‘єр-міністра Олексія Гончарука щодо повноти наповнення бюджету. Про це голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов 6 грудня розповів під час апаратної наради з керівниками структурних підрозділів та територіальних органів ДПС.

"Сплачувати податки мають всі, в тому числі і державні підприємства – це їхній прямий конституційний обов’язок… Я особисто доповім прем’єру, хто відмовився цей обов’язок виконувати, щоб стосовно них ухвалювалися відповідні оргвисновки", - наголосив Верланов.

За його словами, податкова зробить все, аби забезпечити повноту надходжень до бюджету у грудні і за рік в цілому.

Так, у січні-листопаді до загального фонду державного бюджету надійшло 410,7 млрд грн податків та платежів, що на 53 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Цікаво, що лише у листопаді бюджет отримав 51,6 млрд грн, що на 6,4 млрд грн більше, ніж у листопаді 2018 року.

Крім того, за 11 місяців платники перерахували до бюджету 101 млрд грн податку на прибуток, що на 6,48 млрд грн більше, ніж очікувалося (індикатив виконаний на 106,9 %).

Нагадаємо, у листопаді надходження від "алкогольного" акцизу склали 100% від запланованих.

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