Мы не верим словам. Украина изменила отношение к соседним странам, - Зеленский

"Я не верю миру. После того как мы увидели, что происходит в Украине, я не верю в это чувство, что мы должны верить - некоторым странам или некоторым лидерам. Мы не верим словам. После эскалации со стороны России мы не верим нашим соседям. Мы не верим всему этому", - заявил Зеленский.

Он добавил, что не верит даже задокументированным гарантиям безопасности и международному праву, поскольку война в Украине бушует.

"Даже я не верю документам, потому что у нас также есть Будапештский меморандум - я думаю, вы знаете все его детали. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что его вера и убежденность заключается в практических, ощутимых усилиях и украинском народе.

"Мы просто верим в договорные, прагматичные вещи. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, дайте нам руку, поддержите нас, дайте нам денег и остановите Россию, пните Россию. Вы можете это сделать, если вы друг. Если вы думаете об этой демократии и обо всем только в этот момент, потому что у нас одинаковые мысли, если мы говорим о свободе, а не потому что мы хотим вести диалог о свободе", - подчеркнул он.

По его словам, у Украины сохраняется вера в то, что партнеры будут поддерживать не только словами, но и действиями.

"Единственная вера - это вера в себя, в свой народ, вера в свои Вооруженные силы и вера в то, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и действиями. И это все. Больше никогда... Действительно, все об этом говорят, но, как видите, не у всех хватает смелости", - добавил президент.