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Верховный суд заявил, что участие Януковича в рассмотрении дела о госизмене необязательно

Автор: РБК-Украина

Верховный Суда отказался признать обязательное участие беглого президента Виктора Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела по государственной измене. Осужденный может принять участие в рассмотрении этого дела удаленно.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook по итогам судебного заседания 12 апреля.

"Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отказал в признании обязательного участия осужденного (Виктора Януковича - ред) в судебном заседании во время кассационного рассмотрения", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Верховный суд лишен возможности обеспечить явку беглого президента, поскольку тот находится за пределами территории Украины. "Суд объявил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства", - уточнили в суде.

Кроме того, решая ходатайство по обеспечению участия Януковича в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, Верховный суд также отказал в его удовлетворении. Суд указал, что в ходе досудебного расследования уголовного дела РФ ранее уже отказывала в предоставлении такой помощи.

При этом для соблюдения прав осужденного и с учетом обстоятельств этого уголовного производства суд предложил сторонам защиты обеспечить участие Януковича в кассации этого дела используя собственные технические средства и программное обеспечение "TrueConf".

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. На 17 мая 2021 года назначено очередное заседание по рассмотрению кассационной жалобы по этому делу.

Отметим, в Украине рассматривается дело о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорье". В начале года Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте экс-президента Украины.

РБК-Украина также писало, что Государственное бюро расследований в январе сообщило Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Эти соглашения позволили увеличить военное присутствие России в Украине.

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Новости Украины госизменаЯнуковичСуд
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