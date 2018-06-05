Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Верховный суд запретил частному обществу добывать газ в двух месторождениях

НовостиЭкономика    05.06.2018 - 13:41
Фото: Вид на буровую вышку Стрелкового газового месторождения (uk.wikipedia.org)
Фото: Вид на буровую вышку Стрелкового газового месторождения (uk.wikipedia.org)

Обществу запрещено добывать газ в Стрелковом и Архангельском месторождениях

Верховный суд окончательно запретил ЧАО "Пласт" пользования Стрелковным и Архангельским газовыми месторождениями. Заключенный в марте 2014 года договор общества с "Черноморнефтегазом" признан недействительным, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Отмечается, что в марте 2014 года "Черноморнефтегазом" и "Пласт" заключили договор о совместной деятельности. Согласно условиям договора, стороны объединяют свои усилия с целью добычи природного газа.

Однако обязанность по договору выполнил только "Черноморнефтегаз", внеся в совместную деятельность право пользования газовыми месторождениями. Так, общество "Пласт" обязывалось внести 71 млн грн, из которых было выделено только 1 млн грн.

"При этом общество сознательно использовало государственное имущество вопреки интересам государства и общества, допустив наступления противоправных последствий в виде недополучения государством около 20 млн гривен от продажи газа, добытого во время осуществления совместной деятельности", - сообщили в ГПУ.

В связи с этими нарушениями заместитель генерального прокурора обратился в суд с иском о признании недействительным договора. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, договор о совместной деятельности признан недействительным.

Однако, общество попыталось в кассационном порядке обжаловать решения судов об удовлетворении иска прокурора. Тем не менее, Верховный суд 31 мая 2018 года отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЧАО "Пласт" и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций.

Напомним, недавно публичное акционерное общество "Укргазвидобування" было вынуждено остановить добычу на Южно-Коломакском месторождении за задержку с перерегистрацией лицензии.

Выдачу лицензий на разработку месторождений лития и нефти ГПУ оспорила в суде За время аннексии Крыма РФ добыла около 3 млрд кубов украинского газа, - "Черноморнефтегаз"
Теги публикации: месторождение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top