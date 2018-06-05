Верховный суд запретил частному обществу добывать газ в двух месторождениях

Обществу запрещено добывать газ в Стрелковом и Архангельском месторождениях

Верховный суд окончательно запретил ЧАО "Пласт" пользования Стрелковным и Архангельским газовыми месторождениями. Заключенный в марте 2014 года договор общества с "Черноморнефтегазом" признан недействительным, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Отмечается, что в марте 2014 года "Черноморнефтегазом" и "Пласт" заключили договор о совместной деятельности. Согласно условиям договора, стороны объединяют свои усилия с целью добычи природного газа.

Однако обязанность по договору выполнил только "Черноморнефтегаз", внеся в совместную деятельность право пользования газовыми месторождениями. Так, общество "Пласт" обязывалось внести 71 млн грн, из которых было выделено только 1 млн грн.

"При этом общество сознательно использовало государственное имущество вопреки интересам государства и общества, допустив наступления противоправных последствий в виде недополучения государством около 20 млн гривен от продажи газа, добытого во время осуществления совместной деятельности", - сообщили в ГПУ.

В связи с этими нарушениями заместитель генерального прокурора обратился в суд с иском о признании недействительным договора. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, договор о совместной деятельности признан недействительным.

Однако, общество попыталось в кассационном порядке обжаловать решения судов об удовлетворении иска прокурора. Тем не менее, Верховный суд 31 мая 2018 года отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЧАО "Пласт" и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций.

Напомним, недавно публичное акционерное общество "Укргазвидобування" было вынуждено остановить добычу на Южно-Коломакском месторождении за задержку с перерегистрацией лицензии.