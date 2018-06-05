Верховний суд заборонив приватному товариству добувати газ у двох родовищах

Товариство заборонено добувати газ у Стрілковому та Архангельському родовищах

Верховний суд остаточно заборонив ПрАТ "Пласт" користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами. Укладений у березні 2014 року договір товариства із "Чорноморнафтогазом" визнано недійсний, йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Зазначається, що у березні 2014 року між "Чорноморнафтогазом" та ПрАТ "Пласт" укладено договір про спільну діяльність. Відповідно до умов договору, сторони об’єднують свої зусилля з метою видобутку природного газу.

Однак обов’язок по договору виконав лише "Чорноморнафтогаз", внісши у спільну діяльність право користування газовими родовищами. Так, товариство "Пласт" зобов’язувалося внести 71 млн грн, з яких було надано лише 1 млн грн.

"При цьому товариство свідомо використовувало державне майно всупереч інтересам держави та суспільства, допустивши настання протиправних наслідків у вигляді недоотримання державою близько 20 млн гривень від продажу газу, видобутого під час здійснення спільної діяльності", - повідомили в ГПУ.

У зв’язку з цими порушеннями заступник генерального прокурора звернувся до суду з позовом про визнання недійсним договору. Рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін судом апеляційної інстанції, договір про спільну діяльність визнано недійсним.

Однак, товариство спробувало у касаційному порядку оскаржити рішення судів про задоволення позову прокурора. Однак, Верховний суд 31 травня 2018 року відмовив у задоволенні касаційної скарги ПрАТ "Пласт" та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій.

Нагадаємо, нещодавно публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" було змушене зупинити видобуток на Південно-Коломацькому родовищі через затримку з перереєстрацією ліцензії.