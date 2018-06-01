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"Укргазвидобування" зупинило видобуток в Харківській області через закінчення ліцензії

НовиниЕнергетика    01.06.2018 - 17:13
Фото: Південно-Коломацьке родовище (ugv.com.ua)
Фото: Південно-Коломацьке родовище (ugv.com.ua)

ПАТ змушено зупинити видобуток на Південно-Коломацькому родовищі

Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" було змушене зупинити видобуток на Південно-Коломацькому родовищі через затримку з перереєстрацією ліцензії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"30 травня 2018 року ПАТ "Укргазвидобування", у відповідності з законодавством України, вимушено зупинило видобуток вуглеводнів з свердловин Південно-Коломацького родовища. Зупинка обумовлена затримкою перереєстрації ліцензії", - йдеться в повідомленні.

З цієї ж причини компанія може припинити експлуатацію ще 38 родовищ, термін дії ліцензії щодо експлуатації яких спливає найближчим часом.

Зазначимо, що добовий дебіт з свердловин Південно-Коломацького родовища станом на 30 травня цього року склав 30 тис. м куб. природного газу і 1 т газового конденсату. До кінця цього року втрати вуглеводнів з цього родовища досягнуть більше 6,4 млн куб. м природного газу і більш 210 т газового конденсату.

Так, видобуток на родовищі зупинена, так як термін дії спеціального дозволу №2792 від 3 травня 2006 року на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки Південно-Коломацької площі, розташованої в Харківській області, завершився 31 травня 2018 року.

Нагадаємо, керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж раніше заявляв, що в Україні все ще занадто багато газу розкрадають під час його розподілу, тому потрібно посилити конкуренцію у видобутку газу.

 

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Теги публікації: Укргаздобыча  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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