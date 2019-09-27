Верховный суд закрыл производство по иску Насирова к ГФС

Кассационный административный суд Верховный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

В связи с решениями судов предыдущих инстанций, Насиров выполнял только “церемониальную функцию”, подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Сообщается, что заседание длилось более 8 часов. В ходе него были рассмотрены все ходатайства Насирова: экс-глава ГФС пытался устранить из дела НАБУ и САП, просил передать дело в другую палату ВСУ. После того, как ему отказали, он хотел вторично заявить об отводе судов, злоупотребляя своими правами. Однако судьи, не нарушая процесс, рассмотрели дело и поставили точку.

Как отмечают в Центре противодействия коррупции, решение окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в антикоррупционном суде.

Ранее сообщалось, что суд возобновил Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Как известно, в отношении бывшего главы ГФС ведется судебное разбирательство. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.