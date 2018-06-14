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Верховный суд вернул из частной собственности два памятника архитектуры в Киеве

НовостиОбщество    14.06.2018 - 17:51
Фото: архитектурные пам1ятки в Киеве на Сагайдачного 20/2 (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: архитектурные пам1ятки в Киеве на Сагайдачного 20/2 (kyiv.gp.gov.ua)

Указанные здания построены в ХІХ веке в Киеве были приватизированы в 2008 году предприятием из Донецка

Верховный Суд Украины принял решение о возвращении в собственность территориальной общины Киева двух памятников архитектуры национального значения на ул. Петра Сагайдачного, 20/2 в Подольском районе столицы. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Так, указанные здания площадью 2,5 тыс. кв. м построены в ХІХ веке. На протяжении 60 лет они использовались для размещения военного комиссариата, который проводил очередные призывы на срочную военную службу граждан и мобилизации транспортных ресурсов на территории Подольского района.

"В 2008 году решением Киевсовета и заключенного на ее основании незаконной сделки памятку передали в собственность МЧП "Аквадон" - предприятию, зарегистрированному на то время в г. Донецке. Установлено, что отчуждение имущества состоялось без согласования Министерства культуры Украины, вне приватизационной процедуры и без проведения реконструкции объекта", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокуратура Киева подала в суд иск о возвращении памятников архитектуры в собственность территориальной общины столицы.

"Дело рассматривалось судами неоднократно. Суды первой и второй инстанций, соглашаясь с правовой позицией прокуратуры относительно незаконного выбытия имущества из коммунальной собственности, отказывали в удовлетворении иска из-за сроков исковой давности. Указанные судебные решения прокуратура Киева обжаловала в Верховном суде", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Верховный суд 13 июля 2018 года удовлетворил кассационную жалобу прокурора и постановил вернуть памятники архитектуры в собственность территориальной общины столицы. Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

 

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Опубліковано Прокуратура міста Києва 14 червня 2018 р.

Напомним, в мае 2018 года Верховный Суд отказал коммерческой структуре, которая требовала пересмотреть судебные решения, касающиеся сквера Небесной сотни в Киеве.

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Теги публикации: памятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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