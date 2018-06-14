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Верховний суд повернув із приватної власності дві пам'ятки архитектури у Києві

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 17:51
Фото: архітектурні пам1ятки у Києві на Сагайдачного 20/2 (kyiv.gp.gov.ua)
Фото: архітектурні пам1ятки у Києві на Сагайдачного 20/2 (kyiv.gp.gov.ua)

Зазначені будівлі збудовані у ХІХ сторіччі у Києві були приватизовані в 2008 році підприємством з Донецька

Верховний Суд України прийняв рішення про повернення у власність територіальної громади Києва двох пам’яток архітектури національного значення на вул. Петра Сагайдачного, 20/2 у Подільському районі столиці. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Так, зазначені будівлі площею 2,5 тис. кв. м збудовані у ХІХ сторіччі. Упродовж 60 років вони використовувались для розміщення військового комісаріату, який проводив чергові призови на строкову військову службу громадян та мобілізацію транспортних ресурсів на території Подільського району.

"У 2008 році рішенням Київради та укладеної на її підставі незаконної угоди пам’ятку архитектури передали у власність МПП "Аквадон" - підприємству, зареєстрованому на той час у м. Донецьку. Установлено, що відчуження майна відбулось без погодження Міністерства культури України, поза приватизаційною процедурою та без проведення реконструкції об’єкту", - повідомили в прокуратурі.

У зв’язку з цим  прокуратура  Києва подала до суду позов про повернення архітектурної пам'ятки у власність територіальної громади столиці.

"Справа розглядалась судами неодноразово. Суди першої та другої інстанцій, погоджуючись з правовою позицією прокуратури щодо незаконного вибуття майна з комунальної власності, відмовляли у задоволенні позову через строки позовної давності. Вказані судові рішення прокуратура Києва оскаржила до Верховного суду", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Верховний суд 13 липня 2018 року задовольнив касаційну скаргу прокурора та постановив повернути пам’ятку архітектури у власність територіальної громади столиці. Рішення Верховного суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

 

ПРОКУРАТУРА У ВЕРХОВНОМУ СУДІ ВІДСТОЯЛА ПОВЕРНЕННЯ БУДІВЕЛЬ ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ НА ПОДОЛІ За касаційною скаргою...

Опубліковано Прокуратура міста Києва 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, у травні 2018 року Верховний Суд відмовив комерційній структурі, яка вимагала переглянути судові рішення, які стосуються скверу Небесної сотні у Києві. 

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Теги публікації: памятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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