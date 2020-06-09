Верховный суд усомнился в законности признания знака "Корвалол Corvalolum" хорошо известным

Верховный Суд принял постановление, отменившее решения судов предыдущих инстанций, а именно киевских Хозяйственного суда и Северного апелляционного хозяйственного суда, которые были вынесены в пользу АО "Фармак". Речь идет о деле, в котором фармацевтическая компания "Дарница" оспаривает решение МЭРТ о признании знака "Корвалол Corvalolum" хорошо известным.

Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, передает РБК-Украина.

По его словам, Верховный cуд усомнился в этих решениях и увидел процессуальные нарушения и ошибки со стороны судов низших инстанций, что было озвучено во время оглашения решения. Теперь дело вновь будет направлено в суд первой инстанции.

"В нашей кассационной жалобе мы указывали на такие нарушения, как, например, приобщение к делу материалов, не касающихся предмета спора. А именно – отчета о социологическом исследовании о торговой марке "Корвалол Corvalolum" и заключения эксперта", - объяснил Мамуня.

Полный текст постановления Верховный суд обнародует в ближайшее время.

В нем, по словам юриста, суд даст указания судам предыдущих инстанций и объяснит, какие ошибки ими были допущены.

Напомним, судебные разбирательства между фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница" продолжаются почти 15 лет. В 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" реанимировал судебную тяжбу уже на основании другого знака - "Корвалол Corvalolum".

"Фармак" называет себя единственным производителем "Корвалола" еще с советских времен, хотя препарат с таким названием выпускали 70 фармацевтических заводов СССР.

Как отмечали СМИ, монополия "Фармака" на торговую марку "Корвалол" может негативно сказаться на украинских пациентах и привести к росту цены на этот препарат.