Верховний суд засумнівався в законності визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим

Верховний Суд прийняв постанову, якою скасував рішення судів попередніх інстанцій, а саме київських Господарського суду і Північного апеляційного господарського суду, які були винесені на користь АТ "Фармак". Мова йде про справу, в якому фармацевтична компанія "Дарниця" оскаржує рішення МЕРТ про визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим.

Про це повідомив партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, передає РБК-Україна.

За його словами, Верховний cуд засумнівався в цих рішеннях і побачив процесуальні порушення і помилки з боку судів нижчих інстанцій, що було озвучено під час оголошення рішення. Тепер справа знову спрямована до суду першої інстанції.

"У нашій касаційній скарзі ми вказували на такі порушення, як, наприклад, залучення до справи матеріалів, що не стосуються предмета спору. А саме – звіту про соціологічне дослідження про торгову марку "Корвалол Corvalolum" та висновку експерта", - пояснив Мамуня.

Повний текст постанови Верховний суд оприлюднить найближчим часом.

У ньому, за словами юриста, суд дасть вказівки судам попередніх інстанцій і пояснить, які ними були допущені помилки.

Нагадаємо, судові розгляди між фармацевтичними компаніями "Фармак" і "Дарниця" тривають майже 15 років. У 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" судовий процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але у 2017 році "Фармак" реанімував судову тяжбу вже на підставі іншого знака - "Корвалол Corvalolum".

"Фармак" називає себе єдиним виробником "Корвалолу" ще з радянських часів, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів СРСР.

Як зазначали ЗМІ, монополія "Фармак" на торгову марку "Корвалол" може негативно позначитися на українських пацієнтів і призвести до зростання ціни на цей препарат.